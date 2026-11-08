अहमदाबाद में पूर्व फौजी पति की चाकू घोंपकर हत्या, डिनर में बनी सब्जी को लेकर हुआ विवाद कैसे बन गया जानलेवा?

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद के नरोदा इलाके में रात के खाने में बनी सब्जी को लेकर हुआ मामूली विवाद हत्या में बदल गया। यहां 34 वर्षीय एक महिला ने कथित तौर पर रसोई के चाकू से अपने पति के सीने में वार कर उसकी जान ले ली।

मृतक की पहचान 39 वर्षीय दिलीप खराड़ी के रूप में हुई है, जो सेना से सेवानिवृत्त थे और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जीएमडीसी) में अनुबंध पर ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। घटना के बाद उन्हें तुरंत शालबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी निर्मला खराड़ी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद दंपति के दो छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और मां पुलिस हिरासत में है।

गाली-गलौज के बाद उठाया चाकू यह घटना गुरुवार आधी रात के आसपास नरोदा स्मार्ट सिटी-2 स्थित उनके घर पर हुई। नरोदा पुलिस इंस्पेक्टर बीएम कटारिया के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पिछले करीब एक साल से घरेलू और आर्थिक मुद्दों को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे।

गुरुवार रात विवाद तब शुरू हुआ जब दिलीप ने रात के खाने में बनी सब्जी को लेकर अपनी पत्नी से सवाल किया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तीखी बहस और गाली-गलौज होने लगी। गुस्से में आकर निर्मला ने रसोई से चाकू उठाया और दिलीप के सीने के बाईं तरफ घोंप दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ कर घटना के पूरे क्रम की जांच की जा रही है।

आरोपी महिला ने देवर को फोन कर दी हमले की जानकारी वारदात के बाद निर्मला ने आधी रात को अपने देवर मुकेश को फोन किया। उसने बताया कि झगड़े के दौरान उसने दिलीप के सीने में चाकू मार दिया है और वह बेहोश हो गए हैं, इसलिए वह उन्हें इलाज के लिए शालबी अस्पताल ले जा रही है।

शुक्रवार दोपहर मुकेश ने अपने 73 वर्षीय पिता सोमाजी खराड़ी को इस बात की सूचना दी कि दिलीप झगड़े में घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। सोमाजी अन्य परिजनों के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि दिलीप की मौत हो चुकी है।