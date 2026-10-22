गुजरात: द्वारिका में 93 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा श्रीकृष्ण संग्रहालय, श्रद्धालु देख सकेंगे दिव्य लीलाएं और गीता संदेश

शत्रुघ्‍न शर्मा, अहमदाबाद। द्वारिका में नई पीढी तक भगवान श्री क्रष्‍ण के संदेश को पहुंचाने के लिए राज्‍य सरकार 93 करोड की लागत से थीम गैलेरियां तैयारी कराएगी। इनके जरिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर, गौरवशाली इतिहास का दर्शन कराने के साथ भावी पीढी के जीवन को मूल्‍यों के साथ गढा जा सकेगा।

द्वारिकाधीश मंदिर से डेढ किमी की दूरी पर 92.70 करोड़ रु की लागत से विकसित किया जा रहा श्रीकृष्ण संग्रहालय राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी सांस्कृतिक परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र, उनकी दिव्य लीलाओं, उनके दर्शन और भगवद्गीता के जीवनोपयोगी संदेश को एक ही स्थान पर आकर्षक ढंग प्रस्‍तुत करना है। यहां आधुनिक डिजिटल माध्यमों के जरिए आगंतुकों को विषय से भावनात्मक और बौद्धिक रूप से जोड़ा जाएगा।

संग्रहालय में श्रीकृष्ण के जीवन के अनुरूप विभिन्न नौ थीम आधारित गैलरी का निर्माण किया जा रहा है। विशेष लैंडस्केप क्षेत्र, कमल तालाब, लाइट एंड साउंड प्रोजेक्शन शो और एम्फीथिएटर होगा, संग्रहालय को ज्ञान, सौंदर्य, आध्यात्मिकता और मनोरंजक शैक्षणिक केंद्र के रुप में विकसित किया जाएगा।