गुजरात: भरूच की फार्मा कंपनी में रिएक्टर फटने से 4 लोगों की मौत, दो घायल

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के भरूच जिले के वागरा तालुका के सायखा GIDC में स्थित 'सिंजिल फार्मा' कंपनी में एक रिएक्टर अचानक फट गया।

प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हुआ ये विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं दो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए भरूच के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, स्थानीय प्रशासन या कंपनी की ओर से हताहतों और घायलों की सही संख्या के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

रिएक्टर में विस्फोट से हुआ हादसा रिएक्टर में विस्फोट होने से ये हादसा हुआ है। रिएक्टर में क्या प्रक्रिया चल रही थी और विस्फोट कब हुआ, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। माना जा रहा है कि विस्फोट किसी रासायनिक प्रक्रिया में गड़बड़ी, तकनीकी खराबी या दबाव में बदलाव के कारण हुआ होगा, लेकिन सटीक कारण विशेषज्ञों की जांच के बाद ही पता चलेगा। स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग और औद्योगिक सुरक्षा विभाग मौके पर पहुंच चुके हैं और गहन जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा को लेकर उठे सवाल भरूच के सायखा जीआईडीसी क्षेत्र में स्थित एक फार्मा कंपनी में हुई इस घटना ने रासायनिक और फार्मा इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।