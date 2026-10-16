गुजरात: 840 करोड़ का चंदा लेने वाली पार्टी के नेताओं पर शिकंजा, पुलिस और IT की कार्रवाई के बाद हुए फरार

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। लोकसभा चुनाव से पहले आम जनमत पार्टी को मिले करीब 840 करोड़ के चंदे की जांच शुरु हो गई है। आयकर विभाग और सीआईडी क्राइम ने मामला दर्ज कर पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष गौरव मिश्रा, सीए मयूर सिंह समेत 7 खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु की है। जांच शुरु होते ही आरोपित भूमिगत हो गये।

चुनाव सुधार के लिए काम कर रही संस्‍था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में गत लोकसभा चुनाव से पहले कुछ पंजीक्रत कंपनियों को मिले सैकडों करोड रु का मामला उठाया था। सीआईडी क्राइम व आयकर विभाग ने आम जनमत पार्टी को वर्ष 2022-23 में चंदे में मिले करीब 620 करोड़ तथा वर्ष 2023-24 में मिले करीब 220 करोड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष गौरव मिश्रा, धर्मेंद्र वैष्‍णव, दिनेश जैन, आकाश सोनी तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर सिंह समेत 7 जनों के खिलाफ अवैध तरीके से करोड़ों का चंदा जुटाने तथा सरकारी तिजोरी को करीब 250 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।