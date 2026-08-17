गुजरात: भरूच की केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, 7 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के भरूच जिले में स्थित दहेज GIDC क्षेत्र से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां की विजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्लांट में अचानक एक प्रचंड धमाका हुआ, जिसके बाद वहां भीषण आग भड़क उठी।

यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज करीब 7 किलोमीटर दूर तक के इलाके में स्पष्ट रूप से सुनाई दी, जिससे आस-पास के क्षेत्रों में भारी दहशत फैल गई। सॉल्वेंट ड्रम में ब्लास्ट होने की आशंका शुरुआती जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कंपनी परिसर में रखे सॉल्वेंट के ड्रमों में किसी अज्ञात कारण से ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके ने देखते ही देखते बेहद विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा प्लांट आग की लपटों में घिर गया। आसमान में दूर-दूर तक काले धुएं के विशाल गुबार उठते दिखाई दिए, जो राहगीरों और दूसरी कंपनियों के कर्मचारियों को भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दहेज और उसके आस-पास के इलाकों से 7 से अधिक दमकल की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए पानी और स्पेशल फोम का लगातार छिड़काव किया जा रहा है।

कोई हताहत नहीं हादसे की जानकारी मिलते ही औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल ने कंपनी के आस-पास के पूरे इलाके को घेरकर सील कर दिया है, ताकि बची हुई राहत और बचाव कार्य में कोई अड़चन न आए।