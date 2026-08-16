गुजरात के खेड़ा में 60 साल पुराना पुल ढहा, बाधित हुआ यातायात

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के खेड़ा जिले में रविवार सुबह 60 साल पुराना एक पुल मिट्टी के कटाव के कारण ढह गया, जिससे दो गांवों- चितलाव और सरदारपुरा के बीच यातायात बाधित हो गया।गनीमत यह रही कि इस घटना के समय पुल पर कोई वाहन या पैदल यात्री नहीं था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ।

माही सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता सौमिल पटेल ने कहा, पुल लगभग 60 साल पुराना था और भारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जमीन के नीचे पियर की नींव में कटाव के कारण पुल धंस गया और पियर ढह गया।