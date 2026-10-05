गुजरात: पूर्व मंत्री ने निजी बंगला धुलवाने के लिए बुलवाया फायर फाइटर, विवाद के बाद नगर पालिका ने वसूला शुल्क

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के पूर्व मंत्री बचुभाई खाबड के दाहोद जिले के गांव में स्थित बंगले को नगर पालिका के फायर फाइटर बुलवाकर धुलवाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला चर्चा में आया तो नपा अधिकारी ने इसका शुल्‍क वसूल कर मामला रफा दफा करने का प्रयास किया। मंत्री को अपने दो पुत्रों के घोटाले के मामले में पद से हाथ धोना पडा था।

राज्‍य के पूर्व पंचायत राज्‍य मंत्री बचुभाई खाबड दाहोद जिले की देवगढ बारिया से विधायक हैं, देवगढबारिया से करीब 30 किमी दूर अपने गांव में स्थित बंगले को धुलवाने के लिए पूर्व मंत्री ने नगर पालिका के फायर फाइटर को काम पर लगा दिया।

नरेगा में उनके दो पुत्रों के 71 करोड रु के घोटाले के चलते उनका मंत्री पद चला गया लेकिन सत्‍ता का रौब बरकरार है। मामला प्रकाश में आया तो नपा अधिकारी ने 27 सौ रु वसूल कर मामला रफा दफा करने का प्रयास किया।