'जीवन में मौका मिले तो मच्छर बनना कॉकरोच नहीं', अहमदाबाद में CJP के खिलाफ लगे बैनर

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर के दिल्ली में प्रदर्शन के एलान से पहले अहमदाबाद में सीजेपी नेताओं के खिलाफ बैनर लगे हैं। 11 अक्टूबर को अहमदाबाद में एक विराट जनसभा होगी।

सपोर्ट भारत के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद की पालड़ी व आश्रम रोड पर 11 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाली विराट जनसभा के बैनर लगाए हैं।

बैनर में जहां एक और दुबई फ्लाई के पायलट स्मित मच्छर को देश के हीरो की तरह बताया गया है वही कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीप के आशुतोष राणा का सौरव दास के साथ मशहूर लेखिका अरुंधति राय, दंगा फैलाने के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को भी देश विरोधी बताया गया है।