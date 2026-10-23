गुजरात: बहन के अफेयर से नाराज भाई ने युवक को जहर देकर उतारा मौत के घाट, बोला- सुसाइड किया है

डिजिटल डेस्क, बनासकांठा। गुजरात के बनासकांठा में एक 18 साल के युवक की हत्या कर दी गई। हत्यारे की बहन के साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसके चलते उसे पहले जहर दिया गया और फिर गला घोंटकर मार डाला गया। इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।

मृतक की पहचान अशोक भागाभाई ठाकोर के रूप में हुई है। उसको बहला-फुसलाकर एक खेत के शेड में ले जाया गया, जहां उसे जहरीली शराब पिलाई गई और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। यह एक सुनियोजित हत्याकांड था।

हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश अपराध को छिपाने और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए, हत्यारों ने पीड़ित के शव को एक शर्ट की मदद से शेड की छत के ढांचे से लटका दिया। यह घटना गुजरात के बनासकांठा के स्वरूप पटिया इलाके के पास हुई, जहां दो साल पुराने प्रेम प्रसंग से जुड़ी एक जानलेवा साजिश का खुलासा हुआ।

पुलिस की शिकायत के अनुसार, महेश करशनभाई ठाकोर की बहन के साथ प्रेम संबंध थे। इस प्रेम संबंध के कारण पहले भी दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस और गहरी दुश्मनी हो चुकी थी। गला घोंटकर की हत्या जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपियों ने इस प्रेम-प्रसंग को खत्म करने के लिए 21 अक्टूबर को जानबूझकर एक जाल बिछाया था। आरोप है कि उन्होंने शराब में नशीली गोलियां मिला दीं और अशोक को वह मिश्रण पिला दिया। जब भारी नशीली दवाओं के असर से वह किशोर बेबस हो गया और अपना बचाव करने में असमर्थ हो गया तो हत्यारों ने उस जगह के भीतर ही उसका गला घोंट दिया।