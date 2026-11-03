Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

EMI ने ले ली जान: 60 हजार रुपये के लेन देन में दो श्रमिकों को जिंदा जलाया

By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya
Published: Tue, 03 Nov 2026 08:34 PM (IST)

गुजरात के अमरेली जिले में वाहन के बकाया भुगतान को लेकर हुए विवाद में दो श्रमिकों को गाड़ी में जिंदा ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. वाहन के बकाया भुगतान को लेकर विवाद

  2. दो श्रमिकों को गाड़ी में जिंदा जलाया

  3. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के अमरेली जिले में एक वाहन खरीदने के बाद समय पर रु का भुगतान नहीं कर पाने के चलते मध्‍य प्रदेश के दो श्रमिकों को वाहन में ही ज्‍वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया। म्रतकों में एक नाबालिग युवक शामिल है।

अमरेली जिले की लिलिया तहसील के गांव गुंदारण के बाहरी इलाके में स्थित खेत में इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित खेत में खडे एक वाहन में सो रहे थे, तभी आरोपित दो युवकों वाहन में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी।

इसी वाहन की खरीद के बाद लेन देन को लेकर विवाह हुआ था। शिकायतकर्ता कमलेश बघेल ने बताया कि मृतकों में उनका एक बेटा व भतीजा है। इनकी पहचान रवि बघेल (16) और नितिन पचाया (21) के रूप में हुई है।

पुलिस उपाधीक्षक विस्‍मय मानसेता ने बताया कि आरोपी विनोद डोडियार ने शिकायतकर्ता से किस्तों पर एमयूवी खरीदी थी। 60,000 रुपये बकाया न चुकाने पर शिकायतकर्ता ने 10 दिन पहले वाहन मालिक के निर्देश पर वाहन को वापस अपने कब्जे में ले लिया था।

इससे नाराज होकर विनोद और उसके भाई राजू ने साजिश रचकर वाहन में आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 103 1 के तहत हत्‍या का मामला दर्ज कर जांच शुरु की है।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।