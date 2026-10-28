बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े अहमदाबाद बम धमकियों के तार, जांच में हुआ खुलासा
अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम सहित कई स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
HighLights
अहमदाबाद बम धमकी ईमेल बांग्लादेश और पाकिस्तान से संचालित।
धमकी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और स्कूलों का जिक्र।
खालिस्तान का उल्लेख और दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में चेतावनी।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम समेत विभिन्न स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दो हालिया मामलों की प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि धमकी भेजने वाले ईमेल खातों का संचालन बांग्लादेश और पाकिस्तान से किया गया था। साइबर क्राइम शाखा के अनुसार, जांच में हैक किए गए ईमेल खातों की खरीद-बिक्री करने वाले संभावित नेटवर्क का भी पता चला है।
पहला मामला सात अक्टूबर को दर्ज किया गया था। इसमें 16 स्थानों, जिनमें 10 स्कूल, गुजरात हाई कोर्ट और नरेन्द्र मोदी स्टेडियम शामिल हैं, को धमकी दी गई थी। दूसरा मामला 27 अक्टूबर को दर्ज हुआ, जिसमें 19 स्थानों को निशाना बनाया गया।
इनमें 14 स्कूल, सरकारी कार्यालय, अदालतें और स्टेडियम शामिल हैं। दोनों धमकी भरे ईमेल में खालिस्तान का उल्लेख किया गया था और गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रमों में विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। जांच में ईमेल हेडर और जीमेल से मिली जानकारी के आधार पर खातों का संबंध बांग्लादेश के रंगपुर तथा पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी से होने के संकेत मिले।
सोर्स-न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
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