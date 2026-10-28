बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े अहमदाबाद बम धमकियों के तार, जांच में हुआ खुलासा

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम समेत विभिन्न स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दो हालिया मामलों की प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि धमकी भेजने वाले ईमेल खातों का संचालन बांग्लादेश और पाकिस्तान से किया गया था। साइबर क्राइम शाखा के अनुसार, जांच में हैक किए गए ईमेल खातों की खरीद-बिक्री करने वाले संभावित नेटवर्क का भी पता चला है।

पहला मामला सात अक्टूबर को दर्ज किया गया था। इसमें 16 स्थानों, जिनमें 10 स्कूल, गुजरात हाई कोर्ट और नरेन्द्र मोदी स्टेडियम शामिल हैं, को धमकी दी गई थी। दूसरा मामला 27 अक्टूबर को दर्ज हुआ, जिसमें 19 स्थानों को निशाना बनाया गया।