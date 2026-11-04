गुजरात: चैतर वसावा की दोनों पत्नियों ने संभाला मोर्चा, AAP नेताओं के साथ सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। राजकार्य में बाधा, अधिकारियों पर हमला व फायरिंग के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा तथा आदिवासियों के लिए न्‍याय की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं व विधायक चैतर की दोनों पत्नियों ने सरकार से चैतर को जल्‍द रिहा करने की गुहार लगाई।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं दिल्‍ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने कहा कि गुजरात में नशाबंदी होने के बावजूद खुलेआम शराब की अवैध बिक्री हो रही है, ड्रग्‍स माफिया और खनन माफिया खुले आम अपराध कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उनको जेल में डालने के बजाए जनता के हक की आवाज उठाने वाले विधायक चैतर वसावा को जेल में डाल दिया।

चैतर आदिवासियों, श्रमिकों, मजदूरों व गरीबों के अधिकारों की बात करता है, उनके लिए जल, जंगल व जमीन की लडाई लडता है आदिवासियों की योजनाओं में घोटाले के खिलाफ बोलता है इसलिए सरकार उसकी आवाज दबाना चाहती है। उन्‍होंने आदिवासियों से अपील करते हुए कहा कि अब चुनावी जीत हार अलग बात है लेकिन चैतर वसावा पर किये जा रहे अन्‍याय का बदला लेना है। आप विधायक गोपाल इटालिया ने राज्‍य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि चैतर वसावा को रिहा करने का निर्णय जल्‍द ले लीजिए अन्‍यथा 2027 में मतदाता आपको घर पर बिठा देंगे। विधायक चैतर वसावा की पत्‍नी शकुंतला वसावा व दूसरी पत्‍नी वर्षाबेन वसावा ने भी आदिवासी सम्‍मेलन में अपने पति के लिए आवाज बुलंद की। शकुंतला ने कहा कि चैतर ने परिवार की चिंता किये बिना आदिवासियों के हक के लिए जेल जाना पसंद किया। चैतर आदिवासियों के हकों के लिए लडते रहा है इसलिए उसे बार बार जेल में डाला जाता है। खुद शकुंतला वसावा भी चैतर के साथ करीब 3 माह तक जेल में रहकर आई है। चैतर भाई की दूसरी पत्‍नी वर्षा बेन ने कहा कि उनके पति जेल में है और बाहर उनका परिवार वेदना सहन करने को मजबूर है।