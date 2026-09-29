पंकज त्रिपाठी की 'ओह मॉय डॉग' अब नेटफ्लिक्स पर, जानें कब और क्यों देखें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान अंश (Hanuman Ansh) के साथ 7 अगस्त को पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी। इसे बहुत ज्यादा ऑडियंस तो नहीं मिली लेकिन जिसने भी इसे देखा खूब तारीफ की।

अब थिएटर्स में लोगों का मनोरंजन करने के बाद फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ओह मॉय डॉग (Ohh My God) की जिसकी कहानी लिखी है अमित राय ने। अमित इसके निर्देशक भी हैं।

फिल्म में नजर आए 250 कुत्ते फिल्म में पंकज त्रिपाठी के अलावा पवन मल्होत्रा, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा और माही राय भी नजर आए। इसके अलावा मूवी में 250 कुत्ते भी नजर आए। खासकर ऑस्‍कर नाम के डॉगी की एक्‍टिंग की फिल्म में बहुत तारीफ हुई।

अब ये फिल्म 1 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 'ओह माय डॉग' की कहानी दो अलग-अलग समय-सीमाओं में चलती है, जिसमें खोए हुए कुत्तों और लोगों से जुड़े दो अलग-अलग मामले शामिल हैं। क्या है ओह माई गॉड की कहानी? यह फिल्म प्यार, वफादारी, साथ और इंसानों व उनके पालतू कुत्तों के बीच के अटूट और बिना कहे समझे जाने वाले रिश्ते को दिखाती है। पंकज त्रिपाठी को सिनेमा में उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाना जाता है। कॉमेडी, ड्रामा और गंभीर किरदारों पर उनकी पकड़ अच्छी है।