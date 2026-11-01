पूर्वांचल की 'गद्दी' के लिए OTT पर छिड़ी जंग, 3 घंटे 17 मिनट की क्राइम थ्रिलर निकली मस्ट वॉच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में देखा जाता है कि थिएटर्स के बाद फिल्मों की ओटीटी रिलीज का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस आधार पर हाल ही में ओटीटी पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसने बड़े पर्दे से लेकर बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहराया था।

ओटीटी पर आते ही 3 घंटे 17 मिनट की ये फिल्म अब मस्ट वॉच बन गई है और इसे धड़ल्ले से देखा जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है।

ओटीटी पर छाई ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के बाहुबल की कहानी को दर्शाया गया है, जो पूर्वांचल की गद्दी को हथिया चाहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात मिर्जापुर द मूवी (Mirzapur The Movie) के बारे में की जा रही है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, जितेंद्र कुमार, रवि किशन और मोहित मलिक स्टारर इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।

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मालूम हो कि मिर्जापुर द मूवी की कहानी उत्तर प्रदेश के शहर मिर्जापुर की गद्दी को कब्जाने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर राजस्थान के बाहुबली की नजर होती है। उसको लेकर ही पूरी फिल्म में भौकाल टाइट रहता है, जो इसे रोमांचक बनाता है।