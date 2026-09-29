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Netflix ने अनाउंस किया Lock Upp: Sach Ya Sazaa का दूसरा सीजन, नए ड्रामे के साथ उठेगा कई सीक्रेट्स से पर्दा

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Tue, 29 Sep 2026 09:45 PM (IST)

नेटफ्लिक्स ने अपने पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के दूसरे सीजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

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एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेल के दरवाजे फिर से खुलने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने 'लॉक अप: सच या सजा' (Lock Upp Season 2) के दूसरे सीजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

यह रियलिटी शो नए कंटेस्टेंट के साथ फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार है। इसी के साथ आप फ्रेश सीक्रेट्स और नए ड्रामे का भी आनंद ले सकेंगे।

पहला सीजन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही जगहों पर चर्चा का विषय बना था। अब, मेकर्स दर्शकों को 'लॉक अप' की दुनिया में वापस लाने के लिए तैयार हैं।

कब रिलीज होगा नया सीजन?

नए सीजन में एक बार फिर सेलेब्रिटीज जेल में आएंगे, जहां उनकी कहानियां, रिश्ते और राज गेम का हिस्सा बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यह दूसरा सीजन होना चाहिए, तो बता दें कि 'लॉक अप: सच या सजा' नेटफ्लिक्स पर एक अलग शो था। OTT प्लेटफॉर्म जल्द ही इसका दूसरा सीजन रिलीज करेगा।

 
 
 
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फ़राह खान और रितेश देशमुख इस शो को होस्ट करेंगे। मेकर्स ने अभी तक नए कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा नहीं किया है। फैन्स को यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि इस बार जेल में कौन आता है। फिलहाल, फ़ॉर्मूला वही है। नए कंटेस्टेंट्स। नए राज। नए समीकरण। लेकिन जेल वही है।

 
 
 
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फराह खान और रितेश होंगे होस्ट

फराह खान और रितेश देशमुख इस शो को होस्ट करेंगे। मेकर्स ने अभी तक नए कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा नहीं किया है। फैंस को यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि इस बार जेल में कौन एंट्री करेगा। फिलहाल, फ़ॉर्मूला वही पुराना है। नए कंटेस्टेंट्स। नए राज। नए समीकरण। लेकिन जेल वही है।

पहले सीजन में कई वायरल मूवमेंट्स हुए। नेटफ़्लिक्स के अनुसार, शो को बिलियन में व्यूज मिले। यह एक ऐसा फ़ॉर्मेट भी बन गया जिस पर दर्शक एपिसोड के बाद भी सक्रिय रूप से चर्चा करते थे और उसमें हिस्सा लेते थे। इसकी विनर श्रेया कालरा थीं।

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