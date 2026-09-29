Netflix ने अनाउंस किया Lock Upp: Sach Ya Sazaa का दूसरा सीजन, नए ड्रामे के साथ उठेगा कई सीक्रेट्स से पर्दा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेल के दरवाजे फिर से खुलने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने 'लॉक अप: सच या सजा' (Lock Upp Season 2) के दूसरे सीजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

यह रियलिटी शो नए कंटेस्टेंट के साथ फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार है। इसी के साथ आप फ्रेश सीक्रेट्स और नए ड्रामे का भी आनंद ले सकेंगे।

पहला सीजन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही जगहों पर चर्चा का विषय बना था। अब, मेकर्स दर्शकों को 'लॉक अप' की दुनिया में वापस लाने के लिए तैयार हैं।

कब रिलीज होगा नया सीजन?

नए सीजन में एक बार फिर सेलेब्रिटीज जेल में आएंगे, जहां उनकी कहानियां, रिश्ते और राज गेम का हिस्सा बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यह दूसरा सीजन होना चाहिए, तो बता दें कि 'लॉक अप: सच या सजा' नेटफ्लिक्स पर एक अलग शो था। OTT प्लेटफॉर्म जल्द ही इसका दूसरा सीजन रिलीज करेगा।