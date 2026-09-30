Koffee With Karan 9 OTT: खत्म होगा 22 साल का सफर, Karan Johar के चैट शो का आखिरी सीजन होगा स्ट्रीम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ कुछ होता है और कभी कुशी कभी गम जैसी मूवीज के लिए फेमस फिल्ममेकर करण जौहर को चैट शो कॉफी विद करण के लिए जाना जाता है। बीते दिनों से करण के कॉफी विद करण सीजन 9 की चर्चा चल रही थी, जिसका आधिकारिक एलान अब मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है।

इसके साथ ही कॉफी विद करण सीजन 9 ओटीटी रिलीज डेट का भी खुलासा है। इसके अलावा करण जौहर ने ये भी बताया है कि ये सीजन चैट शो का आखिरी सीजन होने वाला है। करण जौहर का एलान दरअसल बुधवार को मेकर्स की तरफ से कॉफी विद करण सीजन 9 का प्रोमो वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किया है। जिसमें करण जौहर ने भावुकता के साथ शो की शुरुआत का किस्सा साझा किया है और बताया है- 22 साल पहले 2004 में पहले कप के साथ शुरू हुए इस मशहूर चैट शो ने भारत के बड़े-बड़े स्टार्स को एक साथ लाया।

वहीं, शो में हुई अनगिनत बातचीत सुर्खियां, मीम्स, बहस और कभी न भूलने वाली यादें बन गईं। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म करने की आप कोई योजना नहीं बनाते, बस, आपके मन में कहीं गहराई में यह बात होती है कि उन्हें कब छोड़ना है। 'कॉफी विद करण' मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खास हिस्सा रहा है। इसने मुझे दोस्त, यादें, पूरी तरह से मस्ती भरे पल, ढेर सारा प्यार और हाँ, कुछ विवाद भी दिए हैं।