पर्दे पर दिखेगी RAW के असली 'धुरंधर' की कहानी, करण जौहर ने किया बायोपिक का एलान; खत्म होगा 9 साल का इंतजार
करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के तले भारत के सबसे बड़े स्पाई मास्टर आर एन काओ (R.N. Kao) पर फिल्म ...और पढ़ें
HighLights
करण जौहर ने अनाउंस की नई फिल्म
भारत के सबसे बड़े स्पाई मास्टर पर बनेगी फिल्म
कौन थे रॉ के फाउंडर आर.एन. काओ?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। केसरी, राजी, शेरशाह और केसरी: चैप्टर 2 के बाद, करण जौहर एक और गुमनाम लेजेंड की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है और एक टीजर भी रिलीज कर दिया गया है।
भारत के सबसे बड़े स्पाई मास्टर की कहानी
धर्मा प्रोडक्शन, 1968 में R&AW के फाउंडर श्री रामेश्वर नाथ काओ (R.N. Kao) पर एक बड़े पैमाने पर थिएटर फीचर फिल्म के लिए लियो मीडिया कलेक्टिव के साथ मिलकर काम कर रहा है।
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9 साल का इंतजार होगा खत्म
फिल्म अभी डेवलपमेंट स्टेज में, यह अनटाइटल्ड फिल्म 11 अगस्त, 2028 को थिएटर में रिलीज के लिए शेड्यूल की गई है। जो इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के साथ मेल खाता है। मेकर्स ने आज 21 सितंबर, 2026 को फिल्म की घोषणा की है, जो R&AW की स्थापना के 58 साल पूरे होने का जश्न भी है, और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की 60 साल की विरासत का सम्मान करने के लिए 2028 में थिएटर में रिलीज का लक्ष्य रखा गया है।
इसके बारे में बात करते हुए करण जौहर ने शेयर किया, 'लियो मीडिया पिछले दो सालों से इस कहानी पर बहुत मेहनत से रिसर्च कर रहा है और इसे जुनून के साथ ड्रामा में बदल रहा है'। बता दें यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और लियो मीडिया कलेकक्टिव नितिन गोखले की आरएन काओ पर लिखी किताब जेंटलमैन स्पायमास्टर पर बना रहे हैं।
कौन थे आर. एन. काओ?
रामेश्वर नाथ काओ एक भारतीय जासूस और पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने 1960 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) की स्थापना की थी। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ सिक्किम के भारत में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
काओ भारत के आजाद होने के समय से खुफिया एजेंसी से जुड़ गए थे। 1947 में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) जॉइन की थी, वे भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के करीबी सलाहकार और सुरक्षा प्रमुख थे। बाद में वे एविएशन रिसर्च सेंटर और रॉ के प्रमुख बने।
काओ से जुड़ी कुछ खास बातें
1. काओ ने बांग्लादेशी राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को अलर्ट किया था कि कुछ उनके देश के सैन्य अधिकारी उनके ही खिलाफ तख्तापलट की साजिश रच रहे थे।
2. काओ की शानदार स्ट्रैटजी ने 3000 स्क्वेयर किलोमीटर के क्षेत्र का भारत में विलय कराया था। उन्होंने सिक्किम का भारत में विलय कराया था।
3. काओ भारत के 3 प्राइम मिनिस्टर करीबी सलाहकार और सुरक्षा प्रमुख थे।
4. आर. एन. काओ 1950 के दशक के मध्य में कश्मीर प्रिंसेस की जांच और 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान जैसे मामलों से जुड़े थे।
5. रॉ की 2 पीढ़ियों तक काओ ने जासूसी के गुण सिखाए इसीलिए उनकी टीम को काओ ब्वॉयज कहकर बुलाया जाता था।
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन और लियो मीडिया कलेक्टिव की यह फिल्म ऑफिशियल अनाउंस हो गई है लेकिन फिलहाल इसमें कौन सा एक्टर ली़ड रोल प्ले करेगा और इस फिल्म का नाम क्या होगा? अभी अनाउंस होना बाकी है।
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