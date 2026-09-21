पर्दे पर दिखेगी RAW के असली 'धुरंधर' की कहानी, करण जौहर ने किया बायोपिक का एलान; खत्म होगा 9 साल का इंतजार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। केसरी, राजी, शेरशाह और केसरी: चैप्टर 2 के बाद, करण जौहर एक और गुमनाम लेजेंड की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है और एक टीजर भी रिलीज कर दिया गया है।

भारत के सबसे बड़े स्पाई मास्टर की कहानी धर्मा प्रोडक्शन, 1968 में R&AW के फाउंडर श्री रामेश्वर नाथ काओ (R.N. Kao) पर एक बड़े पैमाने पर थिएटर फीचर फिल्म के लिए लियो मीडिया कलेक्टिव के साथ मिलकर काम कर रहा है।



इसके बारे में बात करते हुए करण जौहर ने शेयर किया, 'लियो मीडिया पिछले दो सालों से इस कहानी पर बहुत मेहनत से रिसर्च कर रहा है और इसे जुनून के साथ ड्रामा में बदल रहा है'। बता दें यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और लियो मीडिया कलेकक्टिव नितिन गोखले की आरएन काओ पर लिखी किताब जेंटलमैन स्पायमास्टर पर बना रहे हैं।

कौन थे आर. एन. काओ? रामेश्वर नाथ काओ एक भारतीय जासूस और पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने 1960 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) की स्थापना की थी। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ सिक्किम के भारत में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

काओ भारत के आजाद होने के समय से खुफिया एजेंसी से जुड़ गए थे। 1947 में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) जॉइन की थी, वे भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के करीबी सलाहकार और सुरक्षा प्रमुख थे। बाद में वे एविएशन रिसर्च सेंटर और रॉ के प्रमुख बने।