Freedom At Midnight Season 2 OTT Release: इतिहास को मिलेगा करीब से देखने का मौका, तय हुई रिलीज डेट
फ्रीडम एट मिडनाइट एक ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज है जिसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द सोनीलिव पर रिलीज होने वाला है। यह सीरीज भारत के स्वतंत्रता संग्रा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फ्रीडम एट मिडनाइट (Freedom at Midnight) एक ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज है जिसमें सिद्धार्थ गुप्ता जवाहरलाल नेहरू, चिराग वोहरा महात्मा गांधी और राजेंद्र चावला सरदार वल्लभभाई पटेल के किरदार में नजर आए। बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट आने वाला है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
यह धारावाहिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारत और पाकिस्तान के दुखद विभाजन, राजनीतिक सत्ता संघर्ष और गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना की विचारधाराओं के टकराव जैसे विषयों पर आधारित है। फ्रीडम एट मिडनाइट का दूसरा सीजन 9 जनवरी, 2026 से सोनीलिव पर प्रसारित होने वाला है।
क्या है सीरीज की कहानी?
सीरीज की कहानी अगस्त 1946 से जनवरी 1948 के बीच की घटनाओं पर आधारित है और भारत की स्वतंत्रता की अंतिम यात्रा को दर्शाती है। इसमें महात्मा गांधी और मुहम्मद अली जिन्ना के बीच बढ़ते मतभेदों, विशेष रूप से जिन्ना की अलग राष्ट्र, पाकिस्तान की मांग से संबंधित घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें जिन्ना की मांग के जवाब में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से जो अपील की थी उसे भी दिखाया गया है।
किन लोगों ने निभाया है क्या किरदार?
सीरीज में आपको मुख्य किरदार के अलावा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के रूप में ल्यूक मैकगिबनी, एडविना माउंटबेटन के रूप में कॉर्डेलिया बुगेजा, सरोजिनी नायडू के रूप में मलिश्का मेंडोंसा, मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में आरिफ जकारिया, फातिमा जिन्ना के रूप में इरा दुबे, और लियाकत अली खान के रूप में राजेश कुमार जैसे सितारे नजर आएंगे।
निखिल आडवाणी द्वारा निर्मित यह ऐतिहासिक सीरीज डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिन्स के इसी नाम के बेस्टसेलर उपन्यास पर आधारित है। इसके लेखक अभिनंदन गुप्ता, गुंदीप कौर, अद्वितिया करेन दास, एथन टेलर, रेवंता साराभाई और दिव्या निधि शर्मा हैं। वहीं निखिल आडवाणी इसके निर्देशक हैं।
