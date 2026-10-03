6 एपिसोड की सीरीज में दिखी प्लेन हाईजैक की खौफनाक कहानी, Smit Machchhar जैसे बहादुर ने बचाई थी सैकड़ों लोगों की जान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्मित मच्छर, एक ऐसा बहादुर जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक प्लेन हादसे से 174 लोगों की जान बचाई और आज चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है। एक ऐसे पायलट जिन पर हमला होने के बावजूद अपनी सूझबूझ और साहस के साथ उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

इस पूरी घटना में यूएई के अधिकारियों ने इसे एक आतंकवादी गतिविधि माना है। क्योंकि स्मित पर एक को-पायलट ने धारदार हथियार से हमला किया था। इस को-पायलट की पहचान ओमान के हमाम अल-हमामी के रूप में की गई है।

6 एपिसोड में दिखी बहादुरी की कहानी 1999 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, यात्री काठमांडू, नेपाल में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 में सवार हुए। जब विमान नई दिल्ली के लिए अपनी नियमित दूरी की उड़ान भर रहा था, तभी पांच पाकिस्तानी आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया और भारतीय जेल में बंद आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की। IC 814 ने अमृतसर, लाहौर और दुबई में कई पड़ाव लिए और अंत में अफगानिस्तान के कंधार पहुंची।

यह 6-एपिसोड की सीरीज, फ्लाइट कैप्टन देवी शरण और पत्रकार श्रींजॉय चौधरी की लिखी किताब 'फ्लाइट इनटू फियर: द कैप्टन्स स्टोरी' पर आधारित है। सीरीज में कैप्टन का नाम बदलकर 'शरण देव' कर दिया गया है। फ्लाइट क्रू के दूसरे सदस्यों के नाम भी बदल दिए गए और उनकी जगह काल्पनिक नाम इस्तेमाल किए गए।

कंधार हाईजैक का हीरो बनकर उभरे कैप्टन इस हाईजैक का सबसे बड़ा हीरो कैप्टन देवी शरण थे। आतंकवादियों ने उनकी गर्दन पर बंदूक रखी हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ से स्थिति को संभाला। उनके साथ ही को-पायलट, कैबिन क्रू और एयर होस्टेस ने भी 8 दिनों तक चले इस खौफनाक हादसे में यात्रियों को संभाला।