Vivian Dsena की एक्स वाइफ ने पुरुषों को बताया गोल्ड डिगर, बोलीं- 'आपको यूज करने के लिए...'
एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजी (Vahbiz Dorabjee) ने रिश्तों और आर्थिक तंगी पर खुलकर बात की। बता दें कि वाहबिज की शादी साल 2013 में विवियन डीसेना से हुई थी लेकिन साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया। वाहबिज ने महिलाओं को 'गोल्ड-डिगर' कहे जाने पर अपनी राय रखी और बताया कि वो एक स्थिर पार्टनर चाहती हैं।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस और एंटरप्रेव्योर वाहबिज दोराबजी (Vahbiz Dorabjee) अपनी बात कहने से कभी नहीं हिचकिचातीं। चाहे बात प्यार की हो, पैसों की हो, या दिल टूटने के बाद की जिंदगी की एक्ट्रेस हर चीज पर खुलकर अपनी राय रखती आई हैं। इस दौरान वाहबिज ने इस पर भी अपनी राय रखी जिसमें जब कोई रिश्ता टूटता है तो महिलाओं को गोल्डडिगर कहा जाता है।अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े ऐसे कई मामलों पर सफाई देते हुए वाहविज ने बताया कि कैसे आर्थिक तंगी ने उन्हें पैसे की असली कीमत सिखाई।
वाहबिज ने बताई पुरुषों की ट्रिक
जब उनसे पूछा गया कि महिलाएं अगर कोई सिक्योर पार्टनर की चाहत रखती हैं तो इसमें क्या कोई गलत बात है? इसका जवाब देते हुए वाहबिज ने कहा, "जब एक महिला शादी करती है, तो सबसे पहले वह स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में होती है। तो वह गोल्डडिगर कैसे हुई? आज, पुरुष वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि महिलाएं इतनी अच्छी कमाई कर रही हैं और समान रूप से योगदान दे रही हैं। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। इसलिए अगर उन्हें लगता है कि एक स्थिर, सुरक्षित साथी की चाहत उन्हें सफल महिला बनाती है, तो वे गलत हैं। उन्हें वास्तव में इस शब्द को समझने की जरूरत है।"
लड़कियों की दी वाहबिज ने चेतावनी
वाहबिज ने इस दौरान इस बारे में शॉकिंग बात बताई जब उन पर भी गोल्डडिगर कहकर इल्जाम लगाए गए। फ्री प्रेस जनरल से बातचीत में वाहबिज ने कहा- मैंने ये बात एक पॉडकास्ट में बोली थी और अभी फिर बोलना चाहती हूं। मैं लड़कियों को चेतावनी देना चाहती हूं क्योंकि मैंनपर्सनली भी ये एक्सपीरियंस किया है। इस समय पुरुष आपका बैकग्राउंड देख रहे हैं। अगल उन्हें ये नजर आता है कि लड़की वेलटूडू है सब कुछ कर सकती है तो वो आपको यूज करने की कोशिश करते हैं।
फायदा उठा रहा था पार्टनर
पति न होते हुए भी, वे विक्टिम बनकर कहते हैं, ‘मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो?’ यह बहुत खतरनाक हो गया है। मैंने ऐसे पुरुषों का सामना किया है जो इस हद तक लालची थे कि मुझे सख्त कदम उठाने पड़े। वो बंदा मेरे साथ फ्रॉड करना चाहता था क्योंकि उसने मुझे अप्रोच करने से पहले ही पढ़ लिया था। मेरा इमोशनली फायदा उठाने की कोशिश की गई। मैंने मदद कि लेकिन फिर जैसे ही समझ आया कि ये पैसे के लिए है मैं पीछे हट गई।
