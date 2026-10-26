13 साल बाद चमकी थी फ्लॉप TV शो की किस्मत, शुरुआत में नहीं मिली TRP; री-टेलीकास्ट पर मिला कल्ट का दर्जा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में हम मोबाइल फोन पर हर तरह का एंटरटेनमेंट कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब टीवी ही एक मात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था, यहां तक कि 2000 के शुरूआती सालों में भी टीवी सीरियल और शोज का एक अलग ही क्रेज था।

पूरा परिवार एक साथ बैठकर टेलीविजन शो देखा करता था। इसी बीच 2004 में एक ऐसा शो आया जो शुरुआत में टेलीविजन पर फ्लॉप साबित हुआ लेकिन जब इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया तो यह हिट हो गया और फिर कोविड में इसके री-टेलीकास्ट ने टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए।

13 साल बाद बदली फ्लॉप शो की किस्मत साराभाई वर्सेज साराभाई (Sarabhai Vs Sarabhai) 1 नवंबर 2004 को स्टारवन पर टेलीकास्ट हुआ था। यह वीकली शो के तौर पर प्रसारित हुआ करता था। यह शो तकरीबन दो साल चला लेकिन अन्य कॉमेडी शो के मुकाबले शुरुआत में इसे बहुत कम रेटिंग मिली।

सतीश शाह ने बताया था करियर का पहला फ्लॉप शो टीआरपी कम होने की वजह से इसे जल्दी ही बंद करना पड़ा। इस शो में दिवंगत अभिनेता सतीश शाह (Satish Shah) ने काम किया था और उन्होंने इसे अपने करियर का पहला फ्लॉप टीवी शो बताया था।

री-टेलीकास्ट ने चमकाई किस्मत इस वीकली शो को बाद में डेली सोप के तौर पर दोबारा चलाया गया, लोग इससे जुड़ते चले गए और यह बेहद लोकप्रिय हो गया। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 2017 में इसका दूसरा सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर साराभाई वर्सेज साराभाई: टेक 2 के नाम से आया।