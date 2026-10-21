'पर्दा गिर गया पर...', तुलसी ने ली विदाई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बंद होने पर Smriti Irani का आखिरी पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। स्मृति इरानी का सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी अब ऑफ एयर हो चुका है। आज से एकता कपूर के इस कल्ट शो को टीवी पर समीक्षा जयसवाल स्टारर सुपरनैचुरल शो 'अप्सरा' रिप्लेस कर रहा है। इस शो के बंद होने पर हाल ही में सबकी प्यारी तुलसी उर्फ स्मृति ईरानी काफी इमोशनल हो गईं और उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए एक गुडबाय पोस्ट लिखा।

स्मृति ईरानी ने सेट से शेयर की लास्ट वीडियो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बंद होने के बाद स्मृति ईरानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेट पर बिताए कुछ खास पलों की झलकियां शेयर की। इन पलों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "यह इमोशन की पूरी रोलर कोस्टर राइड है। कुछ पुरानी यादें ताजा हुईं, कुछ पलों को दोबारा जिया गया। जीवन के जाने-पहचाने और अनजाने पहलुओं को समेटते हुए एक नए सफर की शुरुआत हुई। दिल कभी नहीं थका। दिमाग हमेशा शांत रहा। शो में आए हर ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आत्मा झूम उठी।"

'पर्दा गिर गया लेकिन कुछ पल रच दिए' शो के बंद होने पर अपने इमोशन व्यक्त करते हुए स्मृति ईरानी ने आगे लिखा, "भावनाओं, पुरानी यादों और नई शुरुआत के बीच हम सबने मिलकर कुछ इतिहास तो रच दिए हैं, जो पर्दा गिर जाने के बाद भी हम सब तक सेलिब्रेट करेंगे, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। क्योंकि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते-चलते।"स्मृति ईरानी से पहले एकता कपूर ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुडबाय पोस्ट किया था।