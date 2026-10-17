TV पर छाने को तैयार रणवीर सिंह की Dhurandhar: The Revenge, कब और किस चैनल पर देखें स्पाई थ्रिलर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' 2026 की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था।

बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कई रिकॉर्ड्स 'दंगल' के बाद यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा वर्ल्डवाइड कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। इसने 1852 करोड़ रुपये का लाइफटाइम ग्लोबल कलेक्शन किया। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज होने के बाद इसने टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बनाई। यह 5 जून को ओटीटी पर रिलीज हुई थी।

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) 'धुरंधर: द रिवेंज' 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे स्टारगोल्ड पर रिलीज होगी। रणवीर ने डेट और टाइम अनाउंस करते हुए कैप्शन लिखा, 'टेलीविजन पर पहली बार'।

धुरंधर: द रिवेंज के बारे में आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर (Dhurandhar) दो पार्ट में बनी। इसका पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छापे। वहीं दूसरे पार्ट को मार्च में रिलीज किया गया। फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर माधवन, सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने काम किया है।