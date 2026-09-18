26 साल पुराने TV शो का पुलिस विभाग भी था फैन, भारी डिमांड के चलते बनाई गई थी फिल्म; तोड़े थे टीआरपी रिकॉर्ड्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वैसे तो टेलीविजन के इतिहास में कई शो ऐसे आए हैं जिन्हें जबरदस्त फैन फॉलोइंग मिली है। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन पर एक ऐसा शो आया था जिसे ना सिर्फ पॉपुलैरिटी मिली बल्कि यह इतना फेमस हुआ कि इस पर आधारित एक फिल्म भी बनी।

दोबारा टेलीकास्ट हुए थे सीरीज के एपिसोड्स हम बात कर रहे हैं साल 2000 में आए शो ऑफिस-ऑफिस (Office-Office) की। इस शो में पंकज कपूर (Pankaj Kapur) ने लीड किरदार निभाया था। यह एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी टीवी सीरीज (Satirical Tv Series) है जिसमें छोटी-छोटी कहानियों के जरिए सरकारी व अन्य दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार और काम के तरीकों को दिखाया गया है।

सरकारी कर्मचारियों और पुलिस विभाग ने की थी शो की तारीफ इस शो की आम लोगों से लेकर सरकारी दफ्तरों और पुलिस विभाग के लोगों ने तक तारीफ की थी। कलाकारों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि यह शो बिल्कुल सही और असली तौर-तरीके पर्दे पर दिखाते हैं कि कैसे काम टाले जाते हैं।

शो पर आधारित बनी थी फिल्म शो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके प्रसारण के 10 साल बाद सीरीज पर आधारित एक फिल्म बनाई गई थी। 2011 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था चला मुसद्दी- ऑफिस ऑफिस (Chala Musaddi Office Office)। जिसमें मुसद्दीलाल और उनके बेटे की कहानी दिखाई गई थी।