'पति को बीच में मत लाना वरना...' Mahhi Vij और लव गिल के बीच हुआ जबरदस्त पंगा, रोते-रोते दी काट डालने की धमकी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) में इस समय जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। घर के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ पर चर्चा होने पर माही विज रो पड़ीं।

इमोशनल होते हुए उन्होंने लव गिल को चेतावनी दी और कहा,'मेरे पति को कभी भी बीच में मत लाना।' काफी परेशान दिख रहीं माही ने लव से यह भी गुजारिश की कि वे शो में उनके तलाक का जिक्र न करें। यह बहस तब शुरू हुई जब पता चला कि माही ने कथित तौर पर लव को 'घर तोड़ने वाली' (होमब्रेकर) कहा था।

माही के तलाक पर हुई चर्चा आने वाले एपिसोड के प्रोमो में, माही को लव से यह कहते हुए देखा जा सकता है,'मेरे तलाक के बारे में बात मत करो।' अपना बचाव करते हुए, लव बाकी कंटेस्टेंट्स के सामने कहती हैं कि जैसे इन्होंने मेरे लिए एक शब्द इस्तेमाल किया- होमब्रेकर'...

जब माही रोते हुए कमरे से बाहर जाने लगती हैं, तो वह अपनी चेतावनी दोहराते हुए कहती हैं,'मेरे पति को कभी भी बीच में मत लाना, वरना यहीं काट कर रख दूंगी।' माही पर घरवालों ने किया पर्सनल कमेंट प्रोमो में आगे दिखाया गया है कि 'बिग बॉस 20' के बाकी कंटेस्टेंट, माही द्वारा होमब्रेकर शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर उनसे सवाल-जवाब करते हैं। वे पूछते हैं कि जब माही ने खुद किसी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वह दूसरों से यह उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि वे कोई पर्सनल कमेंट न करें?