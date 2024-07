Bigg Boss OTT 3: घर में घूम रहा जहरीला सांप, वीडियो देख फटी यूजर्स की आंखें, कहा- सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक?

हाल ही में बिग बॉस ने लवकेश कटारिया (Lovekesh Kataria) को गेम का रूल ब्रेक करने पर लताड़ लगाई थी। उन्हें बांधकर घर के एक कोने में बैठा दिया गया। लेकिन जिस जगह लवकेश को हथकड़ी पहना कर रखा गया, उसका एक वीडियो सामने आया है।

दरअसल, जिस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने मेकर्स को खरी खोटी सुनाना शुरू किया है, उसमें लवकेश गार्डन एरिया में बैठे नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में वहां सांप नजर आता है, जिसे देखने के बाद फैंस का कहना है कि बिग बॉस हाउस में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। वह सांप लवकेश को काट सकता था।

Full Clip😳😳

Snakes are roaming in #BiggBossOTT3 House@EndemolShineIND is this a joke for you risking contestant lives for content?

Was this a attempt to end someone's life?? @JioCinema#LuvKataria #ElvishYadav #BiggBossOTT3

pic.twitter.com/qkh0GE4HyR— Mandakini 🦋 (@Mandaakinii) July 9, 2024