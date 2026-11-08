रामानंद सागर की Ramayan में हनुमान बनने के लिए राजी नहीं थे Dara Singh, एक सपने ने बदला सबकुछ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म में सभी किरदारों के लिए की गई कास्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। इस बीच दर्शक हनुमान का किरदार निभाने वाले सनी देओल की छवि देखने के लिए भी एक्साइटेड थे हालांकि उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हो पाई।

जिस तरह राम के किरदार में अरुण गोविल की छवि आज भी उतनी ही बेमिसाल है उतना ही दारा सिंह द्वारा निभाए गए हनुमान का किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में छाया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं दारा सिंह (Dara Singh) ने शुरुआत में इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था।

जब हनुमान के किरदार के लिए राजी नहीं थे दारा सिंह जब रामानंद सागर (Ramanand Sagar) ने दारा सिंह से हनुमान का किरदार निभाने के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी उम्र काफी हो गई है और वे अब पहले की तरह कसरत भी नहीं करते। लेकिन रामानंद सागर अपनी बात पर अड़े रहे।

फिल्ममेकर ने देखा था सपना रामानंद सागर ने बताया था कि उन्होंने एक सपने में मिले दैवीय आदेश के आधार पर अपनी टेलीविजन सीरीज की कास्टिंग की थी। उन्होंने सपने में अरुण गोविल को भगवान राम के रूप में, दीपिका चिखलिया को सीता के रूप में और दारा सिंह को भगवान हनुमान के रूप में देखा था। उन्होंने दारा सिंह से कहा, 'मैंने इसे एक सपने में देखा है। भगवान ने मुझे एक दृश्य दिखाया, जिसमें आप हनुमान के रूप में थे'।

बस फिर क्या था दारा सिंह जी मान गए और हनुमान के रूप में उनका किरदार हमेशा के लिए यादगार बन गया। दारा सिंह रखते थे 9 घंटे का उपवास रामायण की शूटिंग के दौरान दारा सिंह 9 घंटे का उपवास रखते थे। भारी और जटिल प्रोस्थेटिक्स, पूंछ लगाने और पूरे शरीर के गेटअप की वजह से, वे अक्सर शूटिंग के दौरान कुछ भी खाने से बचते थे। वे हनुमान के किरदार में रहते हुए 9 घंटे तक बिना कुछ खाए-पिए बिता देते थे, और ब्रेक के दौरान सिर्फ नारियल पानी या जूस ही लेते थे।

रामायण में सनी देओल बने हनुमान 6 नवंबर को रिलीज हुई नमित मल्होत्रा की रामायण में सनी देओल (Sunny Deol) की हनुमान के रूप में पूरी तरह छवि तो सामने नहीं आई लेकिन उनके जय श्री राम कहने के अंदाज ने ही थिएटर में तालियां बटोर लीं। अब दर्शकों को पार्ट के लिए 2028 तक का इंतजार करना होगा।