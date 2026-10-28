'लाइफ का सबसे बड़ा...', B.P. Singh के निधन से टूटे C.I.D के एसीपी प्रद्युमन, बोले- 'उन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। C.I.D और आहट जैसे सुपरहिट शोज बनाने वाले निर्माता बी.पी. सिंह का बीते दिन निधन हो गया। उनके निधन की खबर से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।

बीपी सिंह के करीबी और सालों से एसीपी प्रद्युमन बनकर लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता शिवाजी साटम ने भी निर्माता के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही वह बीपी सिंह के साथ बिताए सबसे खूबसूरत पलों को याद करते हुए इमोशनल हो गए।

शिवाजी साटम बोले-'वह बहुत अच्छे टीचर थे' सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन उर्फ शिवाजी साटम ने अपने करीबी दोस्त को याद करते हुए वैरायटी इंडिया से खास बातचीत में कहा, "आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर खत्म हो गया है। वह बहुत अच्छे इंसान थे, एक बेहतरीन दोस्त थे। मैंने जो भी सीखा है सब उनसे ही सीखा। मैं थिएटर से आया था, तो मुझे ये अच्छे से पता था कि स्टेज पर एक्टिंग कैसे करनी है, लेकिन मुझे उन्होंने मुझे कैमरे के सामने परफॉर्मेंस देना सिखाया है। जरूरत पड़ने पर हर सीन को कैसे लार्जर देन लाइफ बनाना है, ये भी मैंने उनसे ही सीखा है। वह हर चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन करते थे। वह बहुत ही अच्छे टीचर थे।"

'वह मेरी जिंदगी में हमेशा रहे हैं'- शिवाजी साटम शिवाजी साटम ने दोस्त बीपी सिंह को याद करते हुए आगे कहा, "दोस्ती में गलतफहमियां और लड़ाई होती रहती हैं, लेकिन वह मेरी जिंदगी के हर सीजन में था। हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि वह किसी भी छोटी सी चीज से नहीं टूट सकता था। वह बहुत शानदार थे, काफी अच्छे दोस्त और वो मित्र थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनके जैसे आदमी को पद्मश्री मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने काम करते हुए कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा यही कहते थे, जाने दो, इससे क्या ही बदल जाएगा। हमारी ऑडियंस हमेशा हमारे साथ है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है।"