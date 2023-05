Bade Achhe Lagte Hain 3 Promo: वापस आ रहे हैं राम-प्रिया, दिशा परमार और नकुल की केमिस्ट्री देख झूम उठे फैंस

नई दिल्ली, जेएनएन। Bade Achhe Lagte Hain 3 Promo: बड़े अच्छे लगते हैं सबसे पसंदीदा शो में से एक है। राम कपूर और साक्षी तंवर ने राम और प्रिया के किरदारों को सबसे प्यारा बना दिया। इसके बाद दूसरे सीजन में सारी कमान नकुल मेहता और दिशा परमार ने संभाली थी। बड़े अच्छे लगते हैं के दूसरे सीजन को पहले सीजन की तरह ही काफी सराहा गया था। तीसरे सीजन को लेकर अपडेट सामने आ रही है। दिशा और नकुल बड़े अच्छे लगते हैं 3 के लिए राम और प्रिया के रूप में शो में वापसी कर रहे हैं।

बड़े अच्छे लगते हैं 3 आज से ऑन-एयर होने जा रहा है। मेकर्स ने एक मजेदार प्रोमो वीडियो रिलीज किया है। नकुल मेहता यानी राम कपूर और दिशा परमार यानी प्रिया अपनी नोक-झोंक के साथ वापस आ गए हैं। प्रोमो में दिखाया गया है कि नकुल शेखी बघारते हैं कि दर्शक उन्हें कितना प्यार करते हैं, जबकि दिशा कहती हैं कि यह उनकी 'गलतफमी' है। नकुल यानी राम कपूर का कहने हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है।

बेशक, नकुल मेहता और दिशा परमार के फैंस उन्हें फिर से शो में एक साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इनकी केमिस्ट्री ने पहले ही सभी को एक्साइटेड कर दिया है। बड़े अच्छे लगते हैं 3 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोगों के फेवरेट राम और प्रिया एक बार फिर से स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं।

There is surely something pure and sparkling in them, that Ekta Kapoor had to bring a new season casting these two <3

