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George R R Martin Birthday: कभी 94 डॉलर में बेची थी पहली कहानी, फिर अपनी कलम से रच डाली Game of Thrones की दुनिया

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Sun, 20 Sep 2026 12:39 PM (IST)

दुनिया की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर जॉर्ज आर आर मार्टिन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

जॉर्ज आर आर मार्टिन (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

जॉर्ज आर आर मार्टिन (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

HighLights

  1. जॉर्ज आर आर मार्टिन का जन्मदिन आज

  2. गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के लेखक हैं मार्टिन

  3. रोचक है मार्टिन के जीवन की असली कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज के बारे में बात की जाए तो उसका नाम गेम ऑफ थ्रोन्स है। 8 सीजन और 73 एपिसोड वाले इस काल्पनिक कहानी वाली शो के रचियता जॉर्ज रेमंड रिचर्ड मार्टिन (George R. R. Martin) हैं, जो 20 सितंबर यानी आज अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। 

कभी चंद डॉलर्स के लिए अपनी कहानियां बेचने वाले जॉर्ज आर. आर. मार्टिन ने किस तरह से अपनी कलम से गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया को रचा, आइए इसके बारे में इस लेख में विस्तार से जानते हैं- 

कौन हैं जॉर्ज आर. आर. मार्टिन?

20 सितंबर, 1948 को जॉर्ज आर. आर. मार्टिन का जन्म बेयोन, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। उस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था कि आने वाले समय में जॉर्ज अपने हुनर के दम पर फैमिली का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे।

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बचपन से ही जॉर्ज को कहानियां लिखने और सुनने का शोक रहा और जैसे वह बड़े होने लगे, उनका शौक धीरे-धीरे पेशवर बनने की राह पर चल पड़ा। बात की जाए जॉर्ज आर. आर. मार्टिन की ऐजुकेशन डिटेल्स के बारे में तो उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से 1970 में पत्रकारिता में बीएस (B.S.) और 1971 में एमएस (M.S.) की पढ़ाई पूरी की।

कॉलेज के दिनों में ही मार्टिन ने अपनी कहानियां पत्रिकाओं में भेजना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं मार्टिन अपने बचपन में न्यू जर्सी में वह पड़ोस के बच्चों के लिए राक्षसों की छोटी-छोटी कहानियां लिखते थे। इसके बदले वह हर कहानी के बदले पांच सेंट लेते थे। 

94 डॉलर में बेची थी पहली कहानी

कॉलेज के समय में ही जॉर्ज आर. आर. मार्टिन को यह समझ आ गया था कि लेखन के क्षेत्र में उनका करियर बनेगा। उन दिनों मार्टिन ने एक साइंस फिक्शन कहानी लिखी, जिसका नाम 'द हीरो' (The Hero) था। मार्टिन ने अपनी इस कहानी को साइंस फिक्शन पत्रिका छापने वाले एक एडिटर के पास भेजा।

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लंबे समय तक जॉर्ज को इस मामले पर कोई अपडेट नहीं मिला, फिर बाद में पता चला कि उनकी कहानी मैगजीन को पसंद आई है और उन्होंने स्टोरी को खरीद लिया है। लेकिन पहली पत्रिका की कमाई जॉर्ज आर. आर. मार्टिन  के पास सीधे तौर पर नहीं आई और वह एक गलत पते पर चली गई।

हालांकि, जब साल 1971 में उनकी वह कहानी आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हुई तो उसके बदले में जॉर्ज आर. आर. मार्टिन  को 94 डॉलर (उस वक्त की कीमत के हिसाब से 705 भारतीय रुपया) की रकम मिली थी। 

मार्टिन ने रची गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया

1 अगस्त 1996 को जॉर्ज आर. आर. मार्टिन की लोकप्रिय किताब 'ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर' (A Song of Ice and Fire) प्रकाशित हुई, जिसने उनको पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। यही वह पुस्तक है, जिस पर डेविड बेनिऑफ (David Benioff) और डी. बी. वेइस (D.B. Weiss) ने मिलकर साल 2011 में वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स (Game Of Thrones) का निर्माण किया। 

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8 सीजन और 73 एपिसोड में मनोरंजन के इतिहास की सबसे लोकप्रिय और दिलचस्प कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी जॉर्ज आर. आर. मार्टिन की इसी पिक फैंटेसी पुस्तक श्रृंखला से निकली है, जिसे आज सिनेमा जगत की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली सीरीज के तौर पर जाना जाता है। मालूम हो कि गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज ने 300 से अधिक पुरस्कार अपने नाम किए हैं।

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मालूम हो कि कि जॉर्ज मार्टिन की लिखावट में परियों और जादू-टोने, सिंहासन की लड़ाई, राजनीति और इंसानी फितरत की काल्पनिक दुनिया की झलक देखने को मिलती है, जो इतनी असली लगती है, जिसकी कहानी और किरदारों ने दुनिया भर के पाठकों को दीवाना बना दिया। बता दें कि अपने शानदार लेखन के लिए 1975 में जेम्स मार्टिन ने 'ए सॉन्ग फॉर ल्या' के लिए हह्यूगो अवॉर्ड जीता। 

हॉलीवुड में भी छोड़ी छाप

सिर्फ एक लेखक के तौर जॉर्ज आर. आर. मार्टिन ने पुस्तकों की रचना नहीं कि बल्कि वह हॉलीवुड सिनेमा में टीवी शोज और फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी जाने जाते हैं। 1980 के दशक में मार्टिन ने टीवी शोज और फिल्मों के लिए भी बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम शुरू किया।

साल 1986 में जॉर्ज ने  'द ट्वाइलाइट जोन' के लिए स्टोरी एडिटर के रूप में काम किया। इसके बाद वह 'ब्यूटी एंड द बीस्ट' टीवी सीरीज से जुड़े और इसके लिए लेखक व निर्माता के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

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