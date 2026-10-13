Breaking Bad फेम RJ Mitte का निधन, वॉल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाकर जीता था फैंस का दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हॉलीवुड से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। अवॉर्ड विनिंग टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड के सबसे यंग एक्टर आर.जे. मिटी का 34 साल में निधन हो गया है। उन्हें टीवी सीरीज में वाल्टर व्हाइट जूनियर (फ्लिन) का किरदार निभाने के लिए दर्शकों से काफी प्यार मिला।

क्या है आर.जे. मिटी की मौत की वजह? हॉलीवुड एक्टरआर.जे. मिटी (RJ Mitte Passed Away) की मौत की जानकारी उनके रिप्रेजेंटेटिव ने एएफपी के साथ सोमवार को शेयर की। हालांकि, उनकी मौत का कारण क्या है, इसका सही जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो आरजे पिछले कुछ समय से सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) नाम की बीमारी से जूझ रहे थे।

उनके रिप्रेजेंटेटिव शॉन रिले ने अभिनेता के निधन की जानकारी शेयर करते हुए बयान में कहा, "हम बहुत ही गहरे दुख के साथ अपने चहेते अभिनेता, समाजसेवी और दिव्यांगों के अधिकारों के लिए खुलकर बोलने वाले आरजे मिते के दुखद निधन की जानकारी दे रहे हैं।"

ब्रेकिंग बैड ने दुनियाभर में दिलाई पहचान आर.जे. मिटी के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2008 में बतौर टीनेज एक्टर टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड से दुनियाभर में पहचान बनाई। उनके रिप्रेजेंटेटिव ने एक्टर को याद करते हुए और उनके सबसे फेमस किरदार के बारे में बात करते हुए आगे कहा, "सेरेब्रल पाल्सी के अपने पर्सनल अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए मिते ने इस किरदार को स्क्रीन पर जिंदा और एकदम सच्चा बना दिया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बी उन्होंने दिव्यांगता के प्रति जागरूकता भी फैलाई।"