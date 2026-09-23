टिकट विंडो खुलते ही The Vvaan की हुई छप्परफाड़ कमाई, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी सुपरनैचुरल थ्रिलर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म द वन (The Vvaan) दो दिन बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले अब इसकी टिकट विंडो भी खुल गई है।

द वन (The Vvaan Advance Collection) बॉलीवुड की एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज चल रहा था। अब आखिरकार फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।

द वन की एडवांस बुकिंग शुरू

अब फिल्म की रिलीज से ठीक दो दिन पहले मेकर्स ने एडवांस बुकिंग के लिए टिकट विंडो खोल दी है। दिलचस्प बात यह है कि एडवांस बुकिंग शुरू होते ही ओपनिंग डे के लिए फिल्म ने मोटा पैसा छाप लिया है, वो भी कुछ ही घंटों में।

चंद घंटों में कमाई करोड़ों में सैकनिल्क की मानें तो द वन ने एडवांस बुकिंग में चंद घंटों में ही 18,584 के करीब टिकटें बेच दी हैं। अभी तो फिल्म को सिर्फ 1070 शोज ही मिले हैं, जो और भी बढ़ेंगे। इस लिहाज से पहले दिन के लिए अभी से द वन ने 54.75 लाख के करीब कारोबार कर लिया है।

सबसे ज्यादा दिल्ली में हुई कमाई द वन का ये एडवांस कलेक्शन बिना किसी ब्लॉक सीट्स के हैं। वहीं, ब्लॉकसीट्स के फिल्म ने करीब 1.40 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। सबसे ज्यादा टिकटें NCR में बिकी हैं। NCR में फिल्म की कमाई अभी से 12.24 लाख रुपये हो गए हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है।