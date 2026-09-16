The Vvaan Trailer: डर, रहस्य और 'वन देवी' की लोक गाथा... इंटरनेट पर छाया सिद्धार्थ की फिल्म का धांसू ट्रेलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट अवेटेड फिल्म द वन (The Vvaan) का ट्रेलर जारी हो गया है। रिलीज के बाद ही यह सोशल मीडिया पर छा गया है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द वन इस वक्त फिल्मी गलियारों में सबसे चर्चित फिल्मों में शुमार है। फिल्म की कहानी छठी मइया और बिहार की द वन देवी मंदिर के इर्द-गिर्द घूमती है।

द वन का ट्रेलर आउट

फिल्म की कहानी शहर में पले-बढ़े शख्स (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की कहानी है जो अपने पैतृक गांव न न जाने का बहाना करता है। मगर उसका भाई (अनूप सोनी) उसे छठ पर घर आने के लिए कहता है। उसकी उसकी पत्नी (तमन्ना भाटिया) भी छठ के मौके पर गांव जाने की जिद्द करती है।

जब वह अपने पैतृक गांव जाता है तो उसे वन देवी मंदिर (Van Devi Mandir) का गहरा रहस्य पता चलता है। कभी विकास के लिए जंगल काटने वाला शख्स उसी जंगल का रक्षक बन जाता है। फिल्म का 2 मिनट 44 सेकंड का ट्रेलर दमदार है। ट्रेलर में कॉमेडी, डर और मैथोलॉजी का मेल है।