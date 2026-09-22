Hanuman Ansh का सिंहासन छीनने आ रही है The Paradise, रिलीज से पहले ही मेकर्स हुए मालामाल; बढ़े टिकट के दाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर पिछले 30 दिनों से जो फिल्म सफलता का परचम लहरा रही है, वह शोभिनव सत्या स्टारर फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) है। इसकी सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसे 18 सितंबर को तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया था।

हालांकि, अब इस डिवोशनल ड्रामा फिल्म के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि नानी की अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' की धड़ाधड़ टिकट बिक्री हो रही है और मूवी ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई कर ली है।

'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले कमाए इतने करोड़ रुपये नानी (Nani) की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही इस पैन-इंडिया मूवी ने एडवांस बुकिंग में बढ़त बना ली है। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द पैराडाइज' (The Paradise) ने एडवांस बुकिंग में अभी तक बिना ब्लॉक सीट्स के 3.23 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस एक्शन-ड्रामा फिल्म की सबसे बेहतरीन एडवांस बुकिंग हैदराबाद शहर में चल रही है। इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन ब्लॉक सीट्स के साथ 9.76 करोड़ रुपये और एक्सटेंडेड वीकेंड (गुरुवार से रविवार) तक 18.30 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है। यह सभी आंकड़े ब्लॉक सीट्स के आधार पर हैं। पहले दिन के शो के लिए फिल्म की तकरीबन 58 हजार से अधिक टिकट बिक्री हो चुकी है और वीकेंड तक के शो के लिए 1.53 लाख तक की टिकट सोल्ड आउट हुई है।

बढ़ाए गए द पैराडाइडज के टिकट प्राइज तेलुगु स्टार नानी की फिल्म की खासियत ये है कि इसे सिर्फ साउथ ऑडियंस ही नहीं, बल्कि हिंदी ऑडियंस भी देख पाएगी। 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही फिल्म की टिकट प्राइस को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। टिकट की नई कीमत थिएटर्स के हिसाब से तय की जाएगी। प्रीमियर शोज के लिए सिंगल और मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में टिकट प्राइस तकरीबन 500 रुपये तक है।