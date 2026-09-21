बॉक्स ऑफिस पर Resident Evil का कब्जा, कमाई में इंडियन फिल्मों पर भारी पड़ी विदेशी हॉरर थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते शुक्रवार को सिनेमा जगत की तरफ से कई नई फिल्मों ने थिएटर्स में एंट्री मारी है। इनमें हिंदी, साउथ और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दायरा, वाइब और रेजिडेंट ईविल जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल रहे।

फिलहाल कमाई के मामले में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रेजिडेंट ईविल फ्रेंचाइजी की रीबूट मूवी और अभिनेता ऑस्टिन अब्राम्स स्टारर रेजिडेंट ईविल ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है और ओपनिंग वीकेंड तक बंपर कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि रेजिडेंट ईविल ने अब तक कितना कारोबार कर लिया है।

रेजिडेंट ईविल ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल हॉलीवुड फिल्मों को लेकर भारतीय सिनेप्रेमियों में काफी क्रेज देखने को मिलता है, अगर वह कोई पॉपुलर फिल्म फ्रेंचाइजी हो तो ये क्रेज दोगुना हो जाता है। साल 2002 में सिनेमाघरों में पहली बार प्रदर्शित होने वाली हॉरर और जॉम्बी थ्रिलर फ्रेंचाइजी रेजिडेंट ईविल की नई किस्त के तौर पर अब रेजिडेंट ईविल को लेकर भी सुर्खियां तेज हैं। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

इसके साथ ही अपनी कमर्शियल परफॉर्मेंस से रेजिडेंट ईविल ने हर किसी का ध्यान खींचा है। जिसके चलते भारत में कमाई के मामले में रेजिडेंट ईविल ने वाइब और दायरा जैसी मूवीज को पीछे छोड़ा है। संडे को इन तीनों मूवीज का कलेक्शन कुछ इस प्रकार रहा है-