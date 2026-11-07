तीसरे दिन Ramayana ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, शनिवार को रणबीर कपूर की फिल्म पर हुई धनवर्षा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर , साई पल्लवी और रवि दुबे स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को क्रिटीक्स और दर्शकों के पॉजिटिव रिव्यूज मिले। वहीं यह बॉक्स ऑफिस पर भी इच्छा प्रदर्शन कर रही है।

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण (Ramayana) ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खाता खोला था। वहीं दूसरे दिन इसने गिरावट दर्ज करते हुए 48.05 का कलेक्शन किया। तीसरे दिन की बात करें तो फिल्म ने शनिवार को अब तक 62.04 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इस कलेक्शन के साथ फिल्म की नेट कमाई 174.94 करोड़ रुपये हुई वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 208.01 करोड़ रुपये हो गया है। यह कलेक्शन 21,965 शोज और 38% ऑक्यूपेंसी के साथ हुआ है। रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3- 62.04 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन- 174.94 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन- 208.01 करोड़ रुपये रामायण की वर्ल्डवाइड कमाई नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित की गई 'रामायण' घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ ग्लोबली भी जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने दुनियाभर में 221.05 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। 'रामायण' के बारे में 'रामायण: भाग 1' एक पौराणिक फिल्म है। इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। नमित मल्होत्रा (Namit Malhotra) और यश के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी यह फिल्म वाल्मीकि रचित महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित है। यह फिल्म दो भागों में बनी है जिसका पहला पार्ट दीवाली 2026 पर रिलीज हो चुका है वहीं दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज किया जाएगा।