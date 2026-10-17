बॉक्स ऑफिस पर Nayyi Navelli की धांसू ओपनिंग, Yami Gautam की हॉरर कॉमेडी ने देश-विदेश में छापे करोड़ों 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है वहीं अब आइए जानते हैं इसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया?

नई नवेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 सैकनिल्क के मुताबिक, नई नवेली (Nayyi Navelli) ने पहले दिन 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह कलेक्शन 6,281 शोज और 11% ऑक्यूपेंसी के साथ हुआ है। इस कमाई के साथ फिल्म का टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 3.25 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 3.83 करोड़ रुपये हुआ है।

नई नवेली के बारे में 'नई नवेली' कॉमेडी-हॉरर फिल्म है। इसे हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखा है, और इसका निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है। इसमें यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ ही आदिनाथ कोठारे, मिता वशिष्ट, सोनल झा जैसे कलाकारों ने काम किया है। 'नई नवेली' 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म में यामी का किरदार मोहिनी, राजा से शादी कर लेती है। शादी के बाद वह अवस्थी परिवार बदलाव लाती है जो पहले से पितृसत्तात्मक और अव्यवस्थित था। राजा का छोटा भाई बंटू, मोहिनी के अचानक इतने 'परफेक्ट' हो जाने और देर रात चुपके से श्मशान घाट जाने की रहस्यमयी आदत को लेकर उस पर शक करने लगता है।