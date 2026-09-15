बॉक्स ऑफिस पर 'मुन्ना भैया' का दबदबा, Mirzapur: The Movie पर हुई बजरंग बली की कृपा; जमकर छापे करारे नोट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर (Mirzapur: The Movie) को मूवी के तौर पर रिलीज किया गया। शुरुआत में इसकी सफलता पर थोड़ा संशय था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की ओपनिंग ने सबकुछ क्लियर कर दिया।

बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम बरकरार रखे हुए है। 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को प्राइम वीडियो सीरीज की अपार लोकप्रियता और फैन फॉलोविंग का खूब फायदा मिला। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की।

कितना रहा 11वें दिन का कलेक्शन? मात्र तीन दिनों में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने पहले हफ्ते 148.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। हालांकि वीकडे में छोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली लेकिन फिर भी मूवी ने अभी तक अच्छा खास कलेक्शन कर लिया है।

वीक डे की रिपोर्ट देखें तो दूसरे सोमवार को फिल्म ने 5.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं सैकनिल्क के मुताबिक 12वें दिन की रिपोर्ट भी आ गई है। 12वें दिन फिल्म ने 3.26 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वर्ल्डवाइड कलेक्शन में छाई फिल्म इस तरह फिल्म का अब तक का कलेक्शन 193.46 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड इसका ग्रास कलेक्शन 273.64 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर फिल्म का बजट जारी नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक मिर्जापुर द मूवी लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनी है। इस बजट के मुकाबले फिल्म ने अपना बजट निकालते हुए अपार सफलता हासिल की है।