8 साल पुरानी वेब सीरीज से कैसे अलग है Mirzapur The Movie? 5 कारणों से क्राइम थ्रिलर ने थिएटर्स में मचाया भौकाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में सिनेमाई गलियारे में निर्देशक गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मिर्जापुर द मूवी (Mirzapur The Movie) की चर्चा खूब हो रही है। सिनेमाघरों में इसे भारी संख्या में देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अपार सफलता हासिल की।

लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 8 साल पहले आई वेब सीरीज मिर्जापुर और इस फिल्म में कोई समानता है, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि मिर्जापुर द मूवी की लीड कास्ट के अलावा फिल्म और सीरीज में जमीन आसमान का अंतर है, जो इन पांच कारणों से समझा जा सकता है।

कहानी में है बहुत अंतर अभिनेता अली फजल ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि साल 2018 में रिलीज होने वाली मिर्जापुर वेब सीरीज के 6-7 वें एपिसोड से फिल्म की कहानी को लिंक किया गया है।

नई कास्ट और किरदार मिर्जापुर द मूवी में कई नए कलाकारों को शामिल किया गया है, जो सीरीज का हिस्सा नहीं रहे थे। इनमें रवि किशन (बब्बन यादव), मोहित मलिक (बिरजू लौहार), सोनल चौहान (मुमताज बीवी) और सत्येंद्र सोनी (चंदू पंचर) जैसे कलाकारों के नाम शामिल हैं।

इसके अलावा मिर्जापुर वेब सीरीज के मुख्य किरदार जैसे अफीफ के सौदागार रऊफ लाला (अनिल जॉर्ज) और पुलिस अधिकारी आरएस मौर्या (अमित सियाल) को फिल्म फॉर्मेट से एकदम गायब रखा गया है। दुश्मन नहीं, दोस्त बने मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित मिर्जापुर वेब सीरीज की स्टोरी का प्रमुख प्लाट गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया (दिव्येंदु शर्मा) की आपसी दुश्मनी रही थी, जो दर्शकों को काफी पसंद आया था। लेकिन फिल्म में इन दोनों का मामला एक दम से उलट दिखाया गया है और मूवी के अंत में गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया की दोस्ती दिखाई गई है, जो सबसे अधिक सरप्राइज करने वाला रहता है।

मालूम हो कि मिर्जापुर सीरीज के सीजन 2 में गुड्डू पंडित अपनी पत्नी स्वीटी (श्रेया पिलगांवकर) और छोटे भाई बबलू पंडित (विक्रांत मैसी) का मौत बदला मुन्ना भैया को मौत के घाट उतारकर लेता है। 29 एपिसोड से 3 घंटे में सिमटी कहानी मिर्जापुर वेब सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं, जिनमें कुल 29 एपिसोड मौजूद रहे। सीरीज के इन तीनों सीजन को 2018 से लेकर 2024 के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया है। एक तरफ 6 साल की वेब सीरीज की टाइमलाइन और दूसरी तरफ मिर्जापुर द मूवी की 3 घंटे की कहानी।