ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर Hanuman Ansh के साथ फिर हुआ चमत्कार, 58वें दिन कमाई में दृश्यम 3 के सामने नहीं मानी हार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ी नई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है, तो पहले से कमाई के मामले में धमाल मचाने वाली पुरानी मूवी पर उसका असर पड़ता है। लेकिन दृश्यम 3 के आने के बाद फिलहाल हनुमान अंश के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।

अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म की रिलीज के बावजूद नीम करोली बाबा की बायोपिक फिल्म हनुमान अंश ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं कि 58वें दिन इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना हुआ है।

हनुमान अंश ने वर्ल्डवाइड किया कमाल रिलीज का दूसरा महीना पूरा करने की दहलीज पर खड़ी हनुमान अंश ने अब तक कमाई के मामले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। महज 2 करोड़ के बजट में बनने वाली ये फिल्म पूरी दुनिया में 400 करोड़ से अधिक का कारोबार कर चुकी है। फिल्म की मोटी कमाई का सिलसिला रिलीज के 58वें दिन भी जारी रहा।

हनुमान अंश की कमाई के इन ताजा आंकड़ों को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि अजय देवगन की दृश्यम 3 के आने के बाद भी हनुमान अंश ने अपनी दावेदारी और मजबूत की है। माना जा रहा है कि रविवार को भी ये धार्मिक फिल्म इसी तरह का बिजनेस करती दिख सकती है।