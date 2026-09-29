सोमवार को बदला Hanuman Ansh की कमाई का गणित, ग्लोबल Box Office पर डिवोशनल फिल्म की कमाई कर देगी हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश ने 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी और दो हफ्तों तक कमाई ठीक-ठाक ही रही।

तीसरे हफ्ते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर कमाई की जबरदस्त रफ्तार पकड़ी और यह रफ्तार 50 दिनों तक कायम रही। फिल्म ने रविवार को 9 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की। लेकिन सोमवार को इसने हैरान करने वाली गिरावट दर्ज की है।