10वें शुक्रवार को बढ़ी Hanuman Ansh की कमाई, बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में हुई कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) पर बनी फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) दो महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई कर रही है। यह फिल्म अजय देवगन की 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) के सामने सीना ताने खड़ी है।

हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को शुरुआती 15 दिनों में ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन 'वर्ड ऑफ माउथ' के जरिए फिल्म का खुमार दर्शकों के सिर ऐसे चढ़ा कि 64 दिनों बाद भी नहीं उतर पा रहा है। यह पिछले दो महीनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। यहां तक कि दृश्यम 3 के आने के बाद भी फिल्म बड़े पर्दे से नहीं हटी है।

हनुमान अंश की कमाई में बढ़ोतरी हैरानगी की बात यह है कि एक तरफ दृश्यम 3 की कमाई में गिरावट आ रही है, वहीं 64वें दिन हनुमान अंश का कलेक्शन फिर से बढ़ गया है। 63वें दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 75 लाख रुपये के करीब कारोबार किया था और अब 10वें शुक्रवार को कमाई करोड़ में पहुंच गई है।

10वें हफ्ते की धमाकेदार शुरुआत सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, हनुमान अंश ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 64वें दिन 1.26 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। फिल्म अब भाषा में भी दिखाई जा रही है। फिल्म ने हिंदी में 57 लाख रुपये कमाया और तेलुगु 69 लाख रुपये का बिजनेस किया है।