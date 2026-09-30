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55वें दिन बॉक्स ऑफिस पर Hanuman Ansh का हुआ 'प्रमोशन', दृश्यम 3 की रिलीज से पहले आसमान से हुई 'नोटों की बारिश'

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Wed, 30 Sep 2026 09:08 PM (GMT+05:30)Updated: Wed, 30 Sep 2026 10:02 PM (GMT+05:30)

हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 55वें दिन कमाल कर दिया। 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने ...और पढ़ें

हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट की फिल्मों को जो पटखनी दी है उसे ये लोग हमेशा याद रखेंगी। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अगर कहानी सच्ची और अच्छी हो तो दर्शकों को थिएटर्स तक खींचकर लाना नामुमकिन नहीं है।

सिर्फ दो करोड़ है फिल्म का बजट

हनुमान अंश सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी है और दनियाभर में इसने अब तक 404 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है। शुरुआती दो हफ्तों में जब इसने 40 लाख का कलेक्शन किया था तो इसे थिएटर से हटाने की बात कही जा रही थी। लेकिन नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने तीसरे हफ्ते जो कमाल किया वो वाकई शानदार था।

Hanuman (1)

कितना रहा 55वें दिन का कलेक्शन?

आज हनुमान अंश को बॉक्स ऑफिस पर 55वां दिन है। 7 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने टॉक्सिक (Toxic), मिर्जापुर (Mirzapur) और हैवान (Haiwaan) जैसी फिल्मों को जो धूल चटाई है उससे सभी के होश उड़े हुए हैं। आठवें बुधवार को फिल्म का अब तक का कलेक्शन 1.81 करोड़ रुपये हो चुका है।

इस तरह से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अब तक की कुल कमाई 314.09 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 371.04 रुपये हुआ है। बात करें वर्लडवाइड कलेक्शन की तो दुनियाभर में हनुमान अंश ने 408 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

Hanuman (2)

फिलहाल हनुमान अंश के लिए ये हफ्ता बहुत कीमती है क्योंकि इसके बाद दृश्यम 3 और फिर नई नवेली जैसी फिल्में रिलीज हो रही हैं। ऐसे में हनुमान अंश घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 350 का आंकड़ा आसानी से छू सकती है।

किस बारे में हैं हनुमान अंश?

बात करें हनुमान अंश की कहानी की तो इसमें लक्ष्मण दास नाम के एक 13 साल के बालक की मां का निधन हो जाता है। वह अपन पिता से प्रश्न करता है कि मां कहा गई। पिता कहते हैं कि मां भगवान के पास चली गई। यहीं से वो भगवान से मिलने की चाह लेकर घर से निकल पड़ता है ताकि वो अपनी मां से दोबारा मिल सके। फिल्म के दूसरे पार्ट पर भी काम चल रहा है। दर्शक आने वाले 6 महीने में इसे देख पाएंगे।

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