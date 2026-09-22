47वें दिन अपनी जगह से एक इंच भी 'टस से मस' नहीं हुई Hanuman Ansh, कमाई के मामले में इतिहास रचने से चंद कदम दूर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर एक लो बजट की फिल्म ने कब्जा कर रखा है। आलम तो ऐसा है कि इस बीच कई बड़े बजट की फिल्म आईं और चली गईं लेकिन ये अपनी जगह से हिली नहीं।

थिएटर्स से हटने वाली थी फिल्म हम बात कर रहे हैं फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की जिसे विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है। शोभिनव सत्या ने इसमें लीड रोल निभाया है। मूवी नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है। इसे 2 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और आज इसने बॉक्स ऑफिस पर 47 दिन पूरे कर लिए हैं।

फिल्म के पहले दो हफ्ते बहुत ही सुस्त रहे और ये थिएटर्स से हटने ही वाली थी क्योंकि यश की टॉक्सिक जैसी कई बड़ी रिलीज होने वाली थीं। लेकिन तीसरे हफ्ते में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मानों पूरा ग्राफ ही बदल दिया।

कितना रहा 47वें दिन का कलेक्शन? फिल्म के कलेक्शन पर ध्यान दें तो हनुमान अंश वीकडे में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है जोकि लेटेस्ट रिलीज वाइब और दायरा जैसी फिल्म के लिए दूर की कौड़ी से लग रहा है। बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो हनुमान अंश ने 47वें दिन अभी तक 3.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

इस तरह फिल्म की अब तक की कुल कमाई 279.07 करोड़ रुपये हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक अगर हनुमान अंश इस हफ्ते भी यही गति बनाए रखती है तो इस हफ्ते तक इसका कलेक्शन बहुत ही आराम से 300 करोड़ रुपये पार हो जाएगा। इसका ग्रॉस कलेक्शन पहले ही 329.54 करोड़ रुपये हो चुका है।