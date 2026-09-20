44वें दिन Hanuman Ansh पर बरसी नीम करोली बाबा की कृपा, दुनियाभर के Box Office पर डिवोशनल फिल्म ने छापे करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश ने 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी। दो हफ्तों तक धीमी रफ्तार से कमाई करने के बाद फिल्म ने तीसरे हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी और अब इसने थिएटर्स में 44 दिन पूरे कर लिये हैं। डिवोशनल ड्रामा भारत के साथ-साथ दुनियाभर में जबरदस्त कमाई कर रही है।

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 44 हनुमान अंश ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये से ओपनिंग की थी और फिर तीसरे हफ्ते से फिल्म ने कमाई की रफ्तार पकड़ते हुए डबल डिजीट में करोड़ों कमाए। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 44वें दिन यानी 7वें शनिवार को 9.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यह कमाई 7,119 शोज और 30% ऑक्यूपेंसी के साथ हुई है।

हनुमान अंश कलेक्शन डे 44- 9.75 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन- 258.13 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन- 304.80 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 329.30 करोड़ रुपये थिएटर में चल रहीं ये फिल्में 'हनुमान अंश' के साथ-साथ इस वक्त थिएटर्स में 'मिर्जापुर: द मूवी', 'दायरा' जैसी फिल्में भी चल रही हैं। इसके बावजूद हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। डिवोशनल फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।