Hanuman Ansh का दुनियाभर में बजा डंका, 42वें दिन डिवोशनल ड्रामा ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर छापे करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हनुमान अंश घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनियाभर में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने थिएटर्स में 42 दिन पूरे कर लिये हैं, आइए जानते हैं फिल्म ने 6वें गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये कमाए?

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 42 सैकनिल्क के मुताबिक, मात्र 2 करोड़ रुपये के बजट में बनने वाली हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये के साथ खाता खोला था। दो हफ्तों तक फिल्म की कमाई कुछ खास नहीं हुई लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म ने कमाई की रफ्तार पकड़ी।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 42 दिनों में ग्लोबल कलेक्शन में 309.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। जिसमें 21.75 करोड़ रुपये का ओवरसीज कलेक्शन शामिल है। वहीं गुरुवार को 1.50 करोड़ रुपये का ओवरसीज कलेक्शन हुआ है।

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 42- 6.25 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन- 243.38 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 309.15 करोड़ रुपये हनुमान अंश के बारे में हनुमान अंश (Hanuman Ansh) एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जिसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे 'स्वयंभू मीडिया नेटवर्क' के तहत प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म नीम करोली बाबा की जिंदगी की आधारित उनकी किताब 'डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माई लाइफ' पर बनी है।