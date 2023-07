1920 Horrors of The Heart Collection: लिमिटेड स्क्रीन्स के बावजूद अच्छी चल रही '1920...', कर ली इतनी कमाई

1920 Horrors of The Heart Collection Day 10 29 जून को सिनेमाघरों में हॉरर फिल्म 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट रिलीज हुई। फिल्म को लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। यह अविका गौर की डेब्यू मूवी है जिसे देखने में लोगों की खासी दिलचस्पी नजर आ रही है। फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन का समय बीत चुका है।

Still Image of Avika Gor from 1920 Horrors of The Heart

Your browser does not support the audio element.

HighLights '1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट' को रिलीज हुए बीते 10 दिन कम स्क्रीन्स के बावजूद फिल्म कर रही ठीकठाक कलेक्शन दो हफ्तों में पार किया करोड़ों का आंकड़ा

नई दिल्ली, जेएनएन। 1920 Horrors of The Heart Collection Day 10: जून के महीने में बॉक्स ऑफिस पर 'आदिपुरुष' और 'जरा हटके जरा बचके' रिलीज हुई। इन दो फिल्मों के बाद कृष्णा भट्ट की डायरेक्टोरियल डेब्यू '1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट' भी रिलीज हुई। लो बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन बीत चुके हैं। '1920' फ्रैंचाइजी की है फिल्म '1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट', '1920' फ्रैंचाइजी की पांचवी फिल्म है। इस श्रेणी की पहली फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2012 में '1920- इविल रिटर्न्स', 2016 में '1920 लंदन' और 2018 में '1921' रिलीज हुई थी। पहली फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। विक्रम, बॉलीवुड में डार्क और हॉरर कंटेंट से भरपूर फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। पिता के पद चिन्हों पर चल पड़ीं कृ्ष्णा ने '1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट' बनाई, जिसे टिकट विंडो पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भूतिया फिल्म ने जीता दर्शकों का दिल हॉरर कंटेंट से लबरेज '1920 हॉरर्स ऑफ दा हार्ट' डरावना कंटेंट होने के बाद भी पसंद की जा रही है। कम से कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो यही बता रहे हैं। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने इस मूवी के अब तक के कलेक्शन की जानकारी दी है। उनके ट्विट के अनुसार, मूवी ने दूसरे हफ्ते में शुक्रवार को 49 लाख, शनिवार को 56 लाख और रविवार को 67 लाख का कलेक्शन किया है। टोटल 10.45 करोड़ की कमाई की है। यह सिर्फ हिंदी भाषा के आंकड़े हैं। इसी के साथ उन्होंने '1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट' के हफ्तेभर के कलेक्शन की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्म ने पहले हफ्ते में 8.73 करोड़ और दूसरे वीकेंड में 1.72 करोड़ की कमाई की है। इस तरह टोटल 10.45 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। क्या है फिल्म का प्लॉट? कृ्ष्णा भट्ट द्वारा डायरेक्ट की गई इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि फिल्म को लेकर ज्यादा कोई प्रमोशन नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर भी इस मूवी को लेकर कोई हो-हल्ला नहीं देखने को मिला। '1920...' का बजट 10 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इस लिहाज से मूवी ने अच्छी कमाई कर ली है। '1920 हॉररर्स ऑफ द हार्ट'की स्टार कास्ट '1920 हॉररर्स ऑफ द हार्ट' 23 जून, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं, जिसमे अविका गौर, मुख्य किरदार में हैं। इसके अलावा बरखा बिष्ट, राहुल देव,अमित बहल,केतकी कुलकर्णी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है।

Edited By: Karishma Lalwani