नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद Yami Gautam का ग्रैंड कमबैक, 250 ढोल के साथ होगा Nayyi Navelli के ट्रेलर का स्वागत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिकल 370 के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने के बाद यामी गौतम अपनी अगली फिल्म 'नई नवेली' की तैयारी में जुट गई है। जिसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने जा रहा है।

250 ढोल से करेंगे यामी का स्वागत

लेकिन ट्रेलर सादे तरीके से नहीं बल्कि ग्रैंड इवेंट में रिलीज किया जाएगा। इस तैयारी में यह भी शामिल है कि इवेंट में यामी के स्वागत के लिए लगभग 250 ढोल बजाए जाएंगे। मकसद एक जश्न जैसा माहौल बनाना है क्योंकि नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद पहली बार एक्ट्रेस किसी बड़े पब्लिक इवेंट में वापसी कर रही हैं।

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ट्रेलर लॉन्च को ग्रैंड बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अभिनेत्री के स्वागत के लिए करीब 250 ढोल की व्यवस्था की गई है और एक विशाल सेटअप तैयार किया जाएगा। 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में यामी ने आर्टिकल 370 (Article 370) के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता।