देसी बीट्स पर 'डायन भाभी' ने मचाई तबाही, Yami Gautam ने डांस से किया सबको फेल; नई नवेली का पहला गाना आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल फिल्म अवॉर्ड विजेता यामी गौतम (Yami Gautam) अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म के साथ बिग स्क्रीन पर तबाही मचाने आ रही हैं। पहली बार यामी बड़े परदे पर डायन की भूमिका निभा रही हैं। नई नवेली का ट्रेलर तो दर्शकों को बेहद पसंद आया ही था, लेकिन अब फिल्म का पहला गाना फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा देगा।

देसी बीट्स पर यामी गौतम ने दिखाया स्वैग नई नवेली से सामने आया पहले गाने में ही देसी बीट्स के साथ भांगड़ा, रैप, क्लासिकल और हिप-हॉप का शानदार मेल देखने को मिला है। गाने का टाइटल है भाभी तबाही। शादी के जश्न के बैकड्रॉप पर सेट ‘भाभी तबाही’ गाने में नई भाभी की मुंह दिखाई होते हुए दिखाया गया है। जिसमें पहले तो यामी गौतम शांत बैठती हैं, लेकिन जैसे ही उनका देवर उन्हें चैलेंज देका है, वैसे ही वह सेंटर स्टेज ले लेती हैं और उसके बाद हिप हॉप से लेकर देसी डांस और ऐसा भांगड़ा करती हैं कि उनके सामने अच्छे-अच्छे फेल हो जाए।

गाने के बारे में बात करते हुए जी. वी. प्रकाश कुमार ने कहा, "भाभी तबाही उन गानों में से एक है, जिसमें हम महज साउंड के साथ कुछ मजेदार करना चाहते थे। इसमें एकदम देसी तड़का है, लेकिन साथ ही यह फ्रेश भी लगे और इसमें बहुत सारी एनर्जी भी हो। हम नहीं चाहते थे कि इस गाने के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाया जा सके, इसलिए हमने रिदम और अरेंजमेंट के साथ काफी प्रयोग किया है। वायु के गाने के बोल में एक मस्तीभरी एनर्जी है और नीति की आवाज गाने में बहुत सारा कैरेक्टर लेकर आती है।"