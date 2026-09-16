'सुहागरात' के गाने पर जब भिड़ीं भोजपुरी की 2 एक्ट्रेसेस, सालों बाद निकाली भड़ास; बवाल मचाते हुए लगाए थे इल्जाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कैट फाइट सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी लंबे समय से देखने को मिलती है। एक तरफ जहां भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी और पूनम दूबे ने एक-दूसरे पर काफी कीचड़ उछाला, तो वहीं दूसरी तरफ काजल राघवानी और याशिका कपूर में भी खेसारी लाल यादव की वजह से खूब खींचतान हुई।

हमेशा अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचाने वाली काजल राघवानी की दुश्मनी अपनी काफी को-स्टार्स के साथ रही है। एक एक्ट्रेस पर तो वह सुहागरात के गाना ढ़ंग से शूट न हो पाने को लेकर वह भड़क उठी थी, जिसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई।

सुहागरात के गाने के दौरान निर्देशक से पड़ी थी डांट काजल राघवानी जिस एक्ट्रेस से सुहागरात के गाने को लेकर भिड़ी थीं वह कोई और नहीं, बल्कि भोजपुरी की नंबर वन एक्ट्रेस आम्रपाली हैं। काजल और आम्रपाली दोनों ही जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) के रियलिटी शो भोजपुरी बवाल का हिस्सा बनी थीं। इस दौरान एक एपिसोड़ में रानी चटर्जी से बात करते हुए काजल राघवानी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर एक खुलासा किया था।

उन्होंने रानी से बातचीत के दौरान कहा था, "आम्रपाली दुबे किसी को निरहुआ के साथ काम करने नहीं देती। जब मैं दिनेश जी के साथ आशिक आवारा में काम कर रही थी, तो उस दौरान आम्रपाली भी वहां थी। उन्हें सामने देख दिनेश जी थोड़ा अंकफर्टेबल हो रहे थै। डायरेक्टर मेरे पास आए और मुझे बोला कि आप सुहागरात के गाने में फील नहीं ला रही हो। मैनें बोला कि जब वह मुझे पकड़ेंगे तो कुछ सीन हो पाएगा ना।"

आम्रपाली दुबे से हुई थी जमकर लड़ाई काजल राघवानी ने आगे बताया कि सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने निरहुआ को मैसेज किया कि वह उनसे अकेले में बात करना चाहती हैं, तो उनके फोन से आम्रपाली ने मैसेज किया जो कहना है सबके सामने कहो। हालांकि, इस घटना को तो कई साल बीत गए, लेकिन यह बात काजल राघवानी के दिमाग से नहीं गई।